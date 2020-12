Coronavirus: 2 decessi e oltre 4000 tamponi in Trentino. A Bolzano altri 6 morti e 248 nuovi casi

L’ultimo aggiornamento dal Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Sono 216 i nuovi positivi al tampone molecolare, 157 quelli identificati dai test rapidi, 2 decessi (sono tutte e due donne, età media 83 anni), 329 guariti e 3316 tamponi molecolari e 1041 antigenici. Sono i numeri più significativi riportati oggi dal bollettino Covid-19 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che fotografa la situazione contagi a cadenza giornaliera.

Nel dettaglio, fra i nuovi contagi figurano 2 bambini con meno di 2 anni, ai quali si aggiungono altri 5 bambini tra i 3 e i 5 anni e 105 persone con più di 70. I positivi asintomatici al tampone molecolare sono 80, quelli al test rapido sono 16, quelli con sintomi lievi, i pauci sintomatici, sono 209, tutti seguiti a domicilio.

La situazione negli ospedali vede oggi 462 pazienti ricoverati, di cui 48 in rianimazione. Nella giornata di ieri si sono registrati 31 nuovi ricoveri e 21 dimissioni. Si registrano anche 29 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare e si stanno approfondendo i singoli episodi per determinare l’eventuale isolamento delle rispettive classi, ieri quelle in quarantena erano 63. Da inizio pandemia i test molecolari somministrati sono stati 395.970, inclusi i 3.316 analizzati ieri (2.180 nel Laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento e 1.136 alla Fem).

La situazione a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.046 tamponi per 519 nuove persone sottoposte al test. Si sono registrati 248 nuovi casi positivi.

Purtroppo il rapporto dell’Asl indica altri 6 decessi per un totale di 578 sul territorio altoatesino da inizio pandemia. Sono 259 le persone con Covid-19 ricoverate e altre 32 si trovano in terapia intensiva. Le persone guarite sono 433. A livello provinciale ad oggi, 6 dicembre, sono stati effettuati in totale 323.433 tamponi su 152.109 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (05 dicembre): 2.046

Nuovi casi testati positivi da PCR: 248

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 25.361

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 323.433

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 152.109 (+519)

Test antigenici:

test antigenici eseguiti ieri: 524

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 30

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 259

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate: 151

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 80 (67 a Colle Isarco e 13 a Sarnes)

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 32

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 578 (+6)

Persone in isolamento domiciliare: 5.874

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 55.437

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 61.311

Persone guarite: 13.862 (+433). A queste si aggiungono 1.417 (+11) persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Totale: 15.279 (+444)