Dolomiti, Neve in Trentino anche in alcune valli a bassa quota, nessun disagio

Attesa dalle previsioni, la prima neve di stagione ha imbiancato i rilievi e raggiunto in alcuni casi il fondovalle, sotto i 500 metri di altezza come a San Cristoforo di Pergine Valsugana (nella foto e in copertina passo Rolle)

Trento – I fiocchi bianchi sono subentrati alla pioggia, che è iniziata a cadere nella notte in tutto il Trentino. La Provincia sta monitorando la situazione: al momento non si registrano criticità. In caso di necessità, saranno comunque attivati i posti di presidio già individuati lungo la rete stradale provinciale, per consentire il passaggio dei soli veicoli equipaggiati con idonea attrezzatura invernale. L’obiettivo è di garantire la sicurezza delle persone e la fluidità della circolazione.

A Venezia acqua alta

L’acqua alta a Venezia ha raggiunto i 173 centimetri sul medio mare in Adriatico alle ore 9.40 di martedì, ma è stata fermata con successo dalle paratie del Mose, in funzione dalle ore 2.00 di notte, sulle tre bocche di porto.