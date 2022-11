Covid, 1 decesso in Trentino e 56 ricoveri. In Alto Adige 3 vittime e 341 nuove infezioni

Il bollettino di martedì 22 novembre in Regione

Trento/Bolzano – Un decesso per Covid in Trentino. Si tratta di un uomo di oltre 70 anni, non vaccinato e con altre patologie. Sono invece 368 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. Di questi, 7 sono stati rilevati al molecolare (su 185 test effettuati) e 361 all’antigenico (su 2.087 test effettuati). I molecolari poi confermano una positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati in ospedale risultano 56, di cui uno in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 13 nuovi ricoveri e 9 dimissioni. I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.279.249 (di cui 429.286 seconde dosi, 342.973 terze dosi e 55.891 quarte dosi).

La situazione a Bolzano

Si allunga ancora il conto delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: l’Azienda sanitaria provinciale segnala altri tre decessi che portano a 1.587 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Inoltre, nelle ultime 24 ore, sono stati accertati 341 nuovi casi positivi: 10 sulla base di 186 tamponi pcr e 331 sulla base di 1.969 test antigenici. Resta stabile a 231 l’incidenza settimanale per 100.000 abitanti, mentre aumenta il numero degli attualmente positivi ed in isolamento che sono 1.593 (237 in più rispetto ad ieri). I guariti sono 101 per un totale di 282.641.