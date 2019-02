Dolomiti, Nel Parco Paneveggio Pale di San Martino avvistato lo “Zigolo delle nevi”

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Il suo nome scientifico, nivalis, “delle nevi”, è un riferimento alle preferenze ecologiche. Si tratta di una specie artica – circumpolare, nidificante nella gelida e sconfinata tundra polare, che solitamente sverna in Europa centrale e compare irregolarmente in Italia, soprattutto a seguito di gelide correnti artiche.

La sua dieta è costituita prevalentemente da semi, ma durante il periodo riproduttivo si nutre anche di piccoli invertebrati. In Trentino risulta essere specie molto rara e accidentale. Nel Parco sino ad ora è stata segnalata pochissime volte.Quest’anno, tra l’8 gennaio e i primi di febbraio, il fotografo naturalista Michele Doliana ed altri birdwatchers hanno osservato e fotografato più volte, a Passo Rolle, un esemplare maschio. Lo Zigolo delle nevi è specie rigorosamente protetta dalla Convenzione di Berna, strumento per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali.

Via libera dalla Provincia di Trento a nuove risorse destinate al Parco per l’esercizio finanziario 2019: stanziato un importo di 1.616.108 euro, di cui 1.304.108 euro per spese di funzionamento e 312.000 euro per spese di investimento. Le risorse assegnate sono conseguenza dell’approvazione da parte della giunta provinciale del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 del Parco di Paneveggio Pale di San Martino, in conformità alle direttive provinciali emanate dalla giunta stessa e il Piano delle attività per il triennio 2019 – 2021 del medesimo Ente.