Ryanair taglia costi per i bagagli

La compagnia low cost Ryanair abbasserà i costi dei bagagli per eliminare il ritardo negli imbarchi

NordEst – Le modifiche delle politiche del trasporto del bagaglio costeranno a Ryanair oltre 50 milioni l’anno. Le tasse più basse per i bagagli entreranno in vigore dopo il 1 novembre.

I soli clienti di Priority Boarding, tra cui Plus, Flexi Plus & Family Plus, saranno autorizzati a portare due bagagli in aereo. I clienti non prioritari potranno portare a bordo del velivolo solo un bagaglio più piccolo, mentre il loro secondo -più grande- dovrà andare in stiva.

Ryanair ritiene che offrire la possibilità di portare bagagli più grandi a costi ridotti incoraggerà i clienti a prendere in considerazione la possibilità di effettuare il check-in con una sola valigia e si ridurrà l’alto volume di clienti che ha 2 valigie alle porte d’imbarco, causando ritardi al volo.