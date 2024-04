Dolomiti di Brenta, scialpinista travolto da una massa di neve su Cima Falkner

Uno scialpinista trentino di 33 anni è stato travolto nella tarda mattinata di sabato da una massa di neve staccatosi all’uscita del canalone est di Cima Falkner (Dolomiti di Brenta) ad una quota di 2767 metri

Trento – L’uomo, insieme al compagno di escursione, aveva precedentemente lasciato gli sci alla base del canale per affrontare la salita, ma all’uscita dello stesso un cornicione di neve ha travolto l’alpinista, trascinandolo a valle per almeno 200 metri. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.40 da parte del compagno, che ha assistito all’incidente.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre in piazzola si portavano 5 operatori della Stazione Madonna di Campiglio. Il tecnico di elisoccorso è stato verricellato sul posto per recuperare l’alpinista, portandolo poi in piazzola per le prime cure mediche, prestate dall’equipe sanitaria coadiuvata dai soccorritori presenti. L’uomo è stato intubato, stabilizzato ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con svariati politraumi mentre il compagno, illeso, è sceso in autonomia.