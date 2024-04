Maxi protesta al Brennero: attesi in migliaia per “fermare l’invasione di cibo straniero”

Nei giorni di lunedì 8 e martedì 9 aprile 2024, “attesi in migliaia alla frontiera per fermare l’invasione di cibo straniero spacciato per italiano mentre l’Ue mette a rischio l’etichetta”

NordEst – “Per fermare l’invasione di prodotti alimentari stranieri spacciati per italiani – spiega una nota Coldiretti – che mettono a rischio la salute dei cittadini e il futuro dell’agroalimentare tricolore, migliaia di agricoltori della Coldiretti da tutte le regioni lasciano le proprie aziende per andare a presidiare il valico del Brennero e smascherare il “Fake in Italy” a tavola”.

Saranno presenti centinaia di agricoltori di Coldiretti Trentino Alto Adige e del NordEst. L’appuntamento è per lunedì 8 aprile e martedì 9, a partire della mattina presto, nell’area di parcheggio “Brennero” al km 1 dell’autostrada del Brennero – direzione sud (Austria-Italia). Gli agricoltori della Coldiretti, guidati dal presidente Ettore Prandini, verificheranno il contenuto di tir, camion frigo, autobotti con la collaborazione determinante delle forze dell’ordine.

“Un’azione – conclude Coldiretti – resa necessaria dagli arrivi incontrollati di alimenti dall’estero che spesso non rispettano le stesse regole di quelli nazionali e fanno così concorrenza sleale alle produzioni italiane facendo crollare i prezzi pagati agli agricoltori. Per l’occasione sarà presentata inoltre l’analisi della Coldiretti sul ‘No Fake in Italy’, con i dati sul fenomeno”.