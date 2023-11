Dolomiti, da giovedì arriva la tempesta ‘Ciaran’: tornano pioggia, neve a 1300 metri e vento forte

Dopo una breve pausa, in arrivo un nuovo peggioramento. Prevista neve fino a 1300 metri, temporali e venti fino a 100 km/h

NordEst – A confermarlo è Arpav Dolomiti Meteo: “Tra giovedì 2 e prima parte di venerdì 3 tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse e abbondanti sulle zone centro-settentrionali; probabili rovesci anche forti e locali temporali, specie su pianura e costa. Fase più intensa nel pomeriggio/sera di giovedì con venti forti meridionali sulla costa e pianura limitrofa e sulle zone montane, specie dorsali prealpine e in quota”.

Meteotrentino conferma: “Giovedì coperto con precipitazioni deboli al mattino ma in intensificazione fino a forti, diffuse e persistenti dal pomeriggio. Venerdì nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio e quota neve in calo fino a 1500 m circa; schiarite dal pomeriggio sera. Sabato soleggiato e freddo al mattino; dal pomeriggio e nella notte annuvolamenti con precipitazioni diffuse e nevose oltre 1500 m circa. Domenica esaurimento delle precipitazioni in mattinata, poi schiarite. Lunedì soleggiato”.

Tempesta.

L'animazione mostra il percorso della tempesta #Ciaran (cerchiata in nero). Si tratta di un ciclone extratropicale che da Terranova si porterà, in poco più di due giorni, fin sul Mare del Nord. Il sistema raggiungerà i 953 hPa in corrispondenza dell'Inghilterra. 1/5 pic.twitter.com/ZFxL8fKxTt — Giulio Betti (@Giulio_Firenze) October 31, 2023

Le previsioni a NordEst

giovedì 2. Molto nuvoloso o coperto ovunque con fenomeni modesti da locali a sparsi al mattino, più importanti e diffusi nel pomeriggio. Precipitazioni. Al mattino precipitazioni modeste e sparse specie sulle zone prealpine (25-50%), meno probabili sulle Dolomiti (5-25%); quota neve 1800-2100 m; dal pomeriggio diffuse (100%), da moderate a forti con rovesci o temporali specie sulle Prealpi e alla sera/notte. Limite neve in rialzo e variabile; 2300-2500 m nel pomeriggio, 2700/3000 m alla sera e 2400 m a fine a giornata. Fino alle 24.00, probabili precipitazioni abbondanti, mediamente 60/80 mm. Temperature. Minime in aumento; massime stazionarie o in lieve calo nelle valli, in temporaneo aumento in alta montagna dove saranno misurate a fine giornata. Su Prealpi a 1500 m min 5°C max 10°C, a 2000 m min 2°C max 7°C. Su Dolomiti a 2000 m min 1°C max 5°C, a 3000 m min -5°C max 1°C. Venti. Nelle valli deboli variabili a tratti con importanti rinforzi, specie dal pomeriggio e nelle valli prealpine a ridosso della pianura; in quota in rinforzo fino a forti da sud ovest, a 30-70 km/h a 2000 m e a 45-80 km/h a 3000 m.

venerdì 3. Al mattino cielo coperto con fenomeni diffusi; dalle ore centrali qualche parziale schiarita, specie nel corso del pomeriggio, in un contesto che rimarrà in prevalenza irregolarmente nuvoloso con qualche fenomeno residuo. Schiarite più significative dalla sera. Precipitazioni. Al mattino perturbato specie nelle prime ore con fenomeni diffusi e in prevalenza moderati; attenuazione verso le ore centrali. Nel pomeriggio qualche fenomeno perlopiù modesto da sparso a locale (25/50%) con eventuali e residui rovesci sulle zone prealpine. Limite neve in calo dai 2600-2800 m nelle prime ore, fino a 1300-1600 m a fine evento. Tra giovedì e venerdì previsti quantitativi in media di 70/110 mm con punte di 120/150 mm. Temperature. In calo, anche sensibile nei valori minimi che saranno misurati a fine giornata, mentre le massime saranno misurate nelle prime ore in alta montagna. Su Prealpi a 1500 m min 2°C max 9°C, a 2000 m min -1°C max 5°C. Su Dolomiti a 2000 m min -2°C max 5°C, a 3000 m min -8°C max -2°C. Venti. Nelle valli deboli/moderati con qualche rinforzo nelle prime ore specie a ridosso della pianura; in quota ancora forti nelle prime ore da sud, sud ovest poi tesi e tendenti a ruotare da nord ovest dalle ore centrali e a disporsi ancora da sud ovest nel corso del pomeriggio, a 25-50 km/h a 2000 m e a 30-60 km/h a 3000 m.

Tendenza

sabato 4. Cielo da poco a irregolarmente nuvoloso con qualche annuvolamento per nubi basse nelle ore fredde, associate a qualche schiarita anche ampia al mattino, seguita da un nuovo aumento della nuvolosità dalle ore centrali da ovest fino a coperto nel pomeriggio/sera, con possibili precipitazioni deboli e nevose inizialmente a 1500-1700 m sulle Dolomiti e a 1800-2100 m sulle Prealpi, in successivo leggero rialzo fino a circa i 2300 m fine giornata. Temperature in diminuzione. Venti in quota da sud ovest, tesi al mattino forti dal pomeriggio/sera.

domenica 5. Al mattino cielo coperto con fenomeni diffusi e moderati, in attenuazione dalle ore centrali con schiarite a partire dalle zone prealpine nel corso del pomeriggio, più ampie dalla sera; nevicate oltre i 2000-2300 m. Temperature in aumento, specie le massime e in alta montagna. Venti in quota dai quadranti occidentali, al mattino ancora piuttosto forti, in parziale attenuazione fino a divenire tesi dalle ore centrali.