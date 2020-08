Dolomiti, allerta meteo da venerdì pomeriggio a domenica: forti precipitazioni

Arpav Dolomiti meteo conferma dal pomeriggio di venerdì crescente instabilità con possibili rovesci e temporali sparsi localmente anche forti. Tra sabato e domenica condizioni di tempo in prevalenza instabile con alcune fasi perturbate associate a precipitazioni diffuse anche consistenti, con rovesci e temporali

NordEst – La presenza dell’alta pressione mediterranea con avvezione d’aria di matrice africana favorisce ancora tempo stabile, anche se solo parzialmente soleggiato per transito di nubi alte e di qualche annuvolamento cumuliforme per il transito di una veloce depressione sulla Germania. La quale potrà avere qualche marginale effetto di riflesso sulle Dolomiti a fine giornata.

Venerdì, una saccatura in approfondimento sulla Francia, si avvicinerà all’Italia, con richiamo sud-occidentale d’aria sempre più umida e crescente instabilità atmosferica. Nel fine settimana la suddetta saccatura interesserà più direttamente il nord Italia, compreso le Alpi, con episodio di maltempo, seguito dall’ingresso di correnti settentrionali d’aria più fresca ma ancora umida nel pomeriggio di lunedì.

Meteotrentino segnala da venerdì nubi in aumento con precipitazioni più probabili dal pomeriggio, anche a carattere di forte rovescio temporalesco. Sabato e domenica tempo perturbato con precipitazioni diffuse e abbondanti, anche a carattere di forte rovescio o temporale. Lunedì molto nuvoloso con probabili precipitazioni sparse. Martedì nuvolosità variabile.

Arpav Dolomiti meteo segnala dal pomeriggio di venerdì nuvolosità maggiore, ma l’instabilità sembra non diffondersi prima del tardo pomeriggio/sera su buona parte della montagna. Clima meno mite per deficit di sole.

Precipitazioni. Fino a metà pomerggio probabilità bassa (0/10%), nel tardo pomeriggio primi locali fenomeni (20/30%). Solo dal tardo pomeriggio e soprattutto verso sera il tempo diventerà di fatto instabile con rovesci e temporali (80/90%), localmente intensi e grandinigeni. Sono previsti cumuli medi di 10-20 mm, localmente oltre i 40/70 mm in caso di forti temporali prefrontali.

Temperature. Minime in lieve calo in quota e in rialzo nelle valli; massime in leggera diminuzione, con punte di 23/25°C nei fondovalle prealpini e di 17/20°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 12°C max 15°C, a 2000 m min 10°C max 12°C. Su Dolomiti a 2000 m min 9°C max 11°C, a 3000 m min 5°C max 6°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile, senza poter escludere forti raffiche temporalesche; in quota moderati da sud sud-ovest al mattino, poi in rinforzo fino a tesi/forti sulle cime più alte e sulle dorsali prealpine, a 5-20 km/h a 2000 m e 20-50 km/h a 3000 m.

sabato 29. Tempo variabile con fugaci schiarite e nuvolosità irregolare al mattino, senza poter escludere qualche sporadico fenomeno. Al pomeriggio il tempo sarà assai più instabile con cielo molto nuvoloso, a tratti coperto. Nel pomeriggio/sera, infatti, il maltempo imperverserà maggiormente. Clima leggermente più fresco con ridotta escursione termica diurna.

Precipitazioni. Al mattino probabile pausa senza fenomeni, ma entro la tarda mattinata il rischio di primi rovesci sarà presente (30/50%). Al pomeriggio la probabilità aumenterà sensibilmente fino ad alta o molto alta (80/100%) per rovesci e temporali. Non escluso possano verificarsi fenomeni localmente intensi e grandinigeni.

Temperature. In generale lieve calo. Sono previste punte di 19/21°C nei fondovalle prealpini e di 16/18°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 11°C max 14°C, a 2000 m min 9°C max 11°C. Su Dolomiti a 2000 m min 8°C max 11°C, a 3000 m min 3°C max 5°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile, senza escludere forti raffiche temporalesche; in quota moderati/tesi sud-occidentali, anche forti sulle vette più alte, a 10-25 km/h a 2000 m e 45-70 km/h a 3000 m.

domenica 30. Tempo ancora in parte instabile/perturbato tra la notte e il mattino. Tendenza alla variabilità con qualche schiarita e minore probabilità di fenomeni da metà pomeriggio in poi sulle Dolomiti, mentre l’instabilità potrebbe perdurare fino a sera sulla fascia prealpina. Temperature in ulteriore calo. Venti sud-occidentali moderati/tesi in quota, anche forti sulle vette più alte, in netta attenuazione nel tardo pomeriggio/sera. Nelle valli deboli di direzione variabile, non escluse forti raffiche in caso di temporale.

