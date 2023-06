Allarme chimico alla stazione del Brennero: treni in ritardo

Utilizzando i dispositivi di protezione specifici, i vigili del fuoco hanno portato la situazione alla normalità in breve tempo – in un intervento con VVF Vipiteno, VVF Fleres, VVF Tunes, VVF Bolzano, Unione Distrettuale Vipiteno e Polizia ferroviaria

Brennero – Allarme chimico nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 giugno alla stazione ferroviaria di Brennero. Prima delle 4 alcuni addetti che stavano ispezionando un treno merci hanno notato una massiccia fuoriuscita da un vagone cisterna della sostanza toluene, un liquido utilizzato per la produzione di plastica. Muniti di dispositivi di protezione, i vigili del fuoco bonificato l’area e dopo due ore l’allarme è rientrato. La linea del Brennero è rimasta chiusa per oltre due ore, con forti ritardi nel traffico ferroviario internazionale. Anche la vicina strada statale è stata chiusa per motivi di sicurezza

Cos’è il toluene

Il toluene (noto anche come toluolo, nome IUPAC metilbenzene) è un liquido volatile ed incolore dall’odore caratteristico dei diluenti per vernici, con formula C 7 H 8 . È un idrocarburo aromatico; viene usato come solvente in sostituzione del più tossico benzebe cui somiglia sotto molti aspetti. È anche contenuto nella benzina. Viene usato principalmente usato sia come reattivo che come solvente per sciogliere resine, grassi, oli, vernici, colle, coloranti e molti altri composti.

Sostanza nociva ed infiammabile

E’ tuttavia meno tossico del benzene e non ha effetti mutageni. L’inalazione dei suoi vapori produce sintomi di stanchezza, nausea, confusione, disturbi alla coordinazione dei movimenti e può portare alla perdita di coscienza.