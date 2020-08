Aosta, precipita da parete: muore Loredana Degregori, 40 anni: era in cordata con un’altra scalatrice

Posted on

100mila in meno rispetto al 2017 (-1,6 per mille). In controtendenza Bolzano (+7,1 per mille) e Trento (+2 per mille). Nel 2017 sono nati in Italia 464mila bambini, il 2% in meno rispetto al 2016 quando se ne contarono 473mila. In provincia di Trento si vive 3 anni più che in Campania. Le donne trentine sono infatti […]