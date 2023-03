Il “Giro del Volontariato” Trentino a Primiero: con un “Grazie” speciale a tutte le Associazioni. Il 20 aprile tappa a Pergine

Sala Negrelli gremita nei giorni scorsi, per accogliere i rappresentanti del Csv Trentino. Il ‘Giro del Volontariato’ proseguirà nei prossimi giorni a Pergine, dopo le tappe di Rovereto, Lavis, Moena, Cles, Tione e Primiero

Primiero (Trento) – Il Giro del Volontariato è arrivato nei giorni scorsi a Primiero. Tutte le associazioni del territorio sono state invitate a prendere parte ad un momento di riflessione sulla situazione locale con uno sguardo rivolto però alle prospettive future. In questa occasione, insieme alle istitiuzioni locali, è stato fatto il punto sulla Riforma del Terzo Settore, per illustrare le opportunità che il Centro Servizi per il Volontariato (CSV) del Trentino, offre al mondo dellle associazioni.

In tutto il Trentino, sono presenti realtà di volontariato, organizzazioni non profit e altri enti del terzo settore che sono fondamentali per lo sviluppo della comunità locale e per la tenuta della coesione sociale. L’idea di fondo del “Giro del volontariato”, è proprio quella di incontrare il mondo delle associazioni, in un’ottica sia informativa rispetto al Terzo settore locale, sia conviviale.

A Primiero, dopo il saluto e il ringraziamento ai molti volontari presenti, da parte del del presidente della Comunità, Roberto Pradel, è intervenuto Giorgio Casagranda, attivissimo presidente CSV Trentino, da sempre in prima linea nel terzo settore, ma soprattutto vicino alle problematiche delle città e delle valli. Successivamente la presentazione del progetto “Siamo una Montagna che Cresce” con i molti servizi offerti dal CSV, a cura di Francesca Fiori e Sara Gherpelli (Staff del CSV).

Infine, la situazione attuale del Terzo settore e le prospettive future con Daniele Erler – CSV Trentino ed Elisabetta Ambrogetti – PAT. Grande chiusura della serata con brindisi e buffet curato dai Nu.Vol.A. di zona. Un brindisi denominato: “Avere Vent’anni” perché il CSV spegne venti candeline, con un momento conviviale per conoscersi e rafforzare i legami.

CSV Trentino, vicino alle comunità

L’Associazione senza fini lucro nasce nel 2002 e gestisce il Centro Servizi Volontariato del Trentino. Ad oggi più di 130 associazioni del territorio compongono la nostra base sociale. Tali organizzazioni operano sull’intero territorio provinciale. Il Centro è attore strategico dello sviluppo della comunità, promuovendo la partecipazione degli individui, facilitando le relazioni e il lavoro di rete fra i diversi soggetti pubblici e privati che operano in Trentino.

I CSV nascono sulla base dell’articolo 15 della legge n.266/91, con l’obiettivo di far crescere e promuovere il volontariato attraverso specifici servizi e iniziative. .

In base alla Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/17), emanato in seguito alla riforma del 2016 (L. 106) i Centri hanno il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli enti del Terzo settore.

Per informazioni e bandi: CSV Trentino – Via Lunelli, 4 – 38121 Trento

Tel. 0461.916604 – email: info@volontariatotrentino.it

Pec: pec@pec.volontariatotrentino.it – www.volontariatotrentino.it