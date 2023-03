Valanga in Alto Adige: donna si salva. In Trentino tragico decesso in gara, muore 42enne

La donna travolta dalla valanga è stata trasportata dalla neve per circa 200 metri. Dolore in Trentino per il tragico decesso durante una gara

Bolzano/Trento – Una donna di 51 anni di Vandoies è sopravvissuta a una valanga che l’ha travolta in Valle Aurina, trasportandola a valle per circa 180 metri. Rimasta sepolta solo parzialmente dalla neve ad una quota di circa 1800 metri è riuscita a chiamare i soccorsi.

Probabilmente, durante la salita è stata lei stessa a provocare una valanga di neve bagnata. Attualmente l’allerta valanghe è di grado 3. Il soccorso alpino di San Giovanni e l’elicottero di emergenza Pelikan 2 sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente. L’escursionista è stata dissotterrata e recuperata con il verricello, poi trasportata all’ospedale di Brunico con lievi ferite.

Muore durante la gara

In Trentino, tragico decesso durante l’ottava edizione dell’Adamello Ski Raid di scialpinismo: un concorrente 42enne, è deceduto per arresto cardiaco. Dolore per la scomparsa che ha coinvolto anche la coppia vincitrice, formata da Matteo Eydallin e Robert Antoniolli.

In breve

Bolzano, una busta con un proiettile è stata recapitata nei giorni scorsi alla farmacia Perini. La vicenda risale a giovedì. Era da poco passato mezzogiorno quando un uomo che indossava la maglietta con il logo di una ditta di spedizioni è entrato nella farmacia e ha recapitato la busta, presa in consegna dal genero del titolare. All’interno un proiettile avvolto in una confezione di nylon imbottito e un foglio A4 piegato con il disegno di un candelabro ebraico. Subito allertata la polizia che sta indagando a tutto campo.

Verifiche in corso in Alto Garda per lo sversamento di una sostanza di colore chiaro nelle acque della Sarca. Alcuni cittadini hanno documentato con delle fotografie una lunga striscia bianca in un canale del fiume che porta nel lago di Garda. La situazione è stata segnalata anche al Comune di Arco che ha allertato la Polizia Locale dell’Alto Garda e sul posto sono intervenuti i tecnici della Forestale e dell’APPA. Sulla sostanza sono in corso delle analisi.