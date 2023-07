Creme autoabbronzanti: una soluzione comoda per tutto l’anno

NordEst – L’abbronzatura è associata da molti a bellezza e vitalità, non sempre è però possibile esibirla, specialmente nei mesi invernali. Per fortuna un rimedio pratico esiste, senza dover ricorrere alle poco salutari e costose lampade abbronzanti, andando a scegliere tra le migliori creme autoabbronzanti , da utilizzare comodamente a casa.

Si tratta di prodotti cosmetici che, una volta applicati sulla pelle, donano a questa un effetto molto simile all’abbronzatura. Ma tra i prodotti in commercio non tutti sono di qualità e raccomandati dagli specialisti.

In questo articolo approfondiamo cosa sono e come funzionano i prodotti autoabbronzanti, come usarli, i loro vantaggi, i migliori in commercio e i vari formati disponibili.

Cosa sono

Le creme autoabbronzanti sono prodotti cosmetici progettati per dare alla pelle un aspetto abbronzato senza l’esposizione al sole. Queste creme contengono di solito un ingrediente chiamato diidrossiacetone (DHA), derivante dallo zucchero di canna, che reagisce chimicamente con gli strati esterni della pelle scurendoli temporaneamente.

Le creme autoabbronzanti sono disponibili in diverse formulazioni, tra cui creme, gel, spray e salviette. È possibile trovare prodotti con diversi livelli di intensità di colore, in modo da poter scegliere l’effetto desiderato. Alcune creme autoabbronzanti contengono anche sostanze idratanti per la pelle e una protezione solare combinata.

Consigli di utilizzo

Prima di applicare una crema autoabbronzante, è consigliabile esfoliare la pelle per rimuovere le cellule morte e ottenere un’applicazione uniforme. È importante seguire le istruzioni del produttore per l’applicazione e assicurarsi di lavarsi bene le mani dopo l’uso per evitare macchie indesiderate.

È preferibile fare una prova su una piccola area della pelle prima di applicare la crema autoabbronzante su tutto il corpo, per verificare eventuali reazioni allergiche o discordanze di colore. In caso di irritazione o eruzione cutanea, è consigliabile interrompere l’uso del prodotto e consultare un medico.

Una volta applicata la crema in strati sottili aspettare almeno 20 minuti prima di indossare vestiti o di sedersi, così da permettere un completo assorbimento e non macchiare i tessuti con cui la pelle viene a contatto.

Per quanto riguarda la tonalità giusta da scegliere il criterio è quello di scegliere un prodotto con una, massimo due, tonalità più scure del proprio colore naturale di pelle.

L’applicazione di una crema autoabbronzante di per sé non protegge la pelle dai danni causati dai raggi UV. Pertanto, è importante utilizzare anche una protezione solare quando ci si espone al sole, a meno che questa non sia inclusa nella crema autoabbronzante.

È importante ricordare che le creme autoabbronzanti offrono un’abbronzatura solamente temporanea e che il colore svanirà gradualmente man mano che le cellule della pelle si ricicleranno. Per mantenere l’aspetto abbronzato, è necessario riapplicare il prodotto periodicamente.

Perché optare per una crema autoabbronzante

Tra i principali vantaggi delle creme autoabbronzanti troviamo:

Poter avere un aspetto abbronzato senza doversi esporre al sole: particolarmente utile per coloro che hanno una pelle sensibile o che vogliono evitare i danni causati dai raggi UV, ma che comunque non vogliono rinunciare all’abbronzatura.

Semplicità di applicazione: le creme autoabbronzanti sono generalmente facili da applicare. La maggior parte dei prodotti viene fornita con istruzioni dettagliate che spiegano come ottenere il risultato desiderato. Di solito, basta spalmare la crema sulla pelle pulita e aspettare che si asciughi.

L’idratazione della pelle: molte creme autoabbronzanti infatti contengono ingredienti idratanti che aiutano a mantenere la pelle morbida e idratata. Questo è particolarmente vantaggioso perché molti prodotti per l’abbronzatura tradizionali possono seccare la pelle.

Possibilità di avere un aspetto abbronzato anche in inverno o in condizioni con una minore esposizione al sole; il tutto senza dover ricorrere alle lampade abbronzanti, piuttosto costose e il cui uso eccessivo è stato dimostrato essere dannoso per la salute.

Guida alla scelta

A seconda delle preferenze si può scegliere invece di una crema, altre tipologie di prodotti autoabbronzanti, come un gel, con un’azione rinfrescante, uno spray, per la facilità d’applicazione o delle salviette, comode da portare sempre con sé. Questi prodotti possono poi presentare altre caratteristiche come una texture più o meno ricca o trasparente.

Tra i marchi migliori troviamo Vichy, Rilastil, Rougj, Incarose, Avène, Korff e Nuxe. I prodotti autoabbronzanti possono essere davvero la chiave, durante tutto l’anno, per dare colore e vitalità al nostro viso e al nostro corpo, proteggendoli allo stesso tempo dal sole.