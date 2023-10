ADV SPAZIO IDEAL CASA/Rustici da ristrutturare in località Lozen (VIDEO)

Pubbliredazionale IDEAL CASA PRIMIERO. Occasioni e interessanti possibilità di acquisto nel Primiero Vanoi. Segnalate le vostre abitazioni o strutture in vendita all’agenzia: “Le Dolomiti sono chiavi in mano”

Primiero/Vanoi (Trento) – Vendita in blocco di due edifici rustici da ristrutturare nella splendida Valle del Lozen, a pochi minuti dal rinomato Lago di Calaita e Fiera di Primiero. Qui troverai una casera ad uso abitativo di 25 mq, pronta per essere trasformata in un’accogliente dimora attraverso una ristrutturazione personalizzata. Adiacente ad essa, c’è un deposito di 56 mq che offre un’ampia area per soddisfare le tue esigenze pratiche o creative. Oltre agli edifici, la vendita include anche un vasto terreno di 7.239 mq, che diventa la tua area personale per dare libero sfogo alla tua immaginazione.

La proprietà è facilmente raggiungibile tramite una strada asfaltata a singola corsia, garantendo un accesso agevole e pratico. Cogli l’opportunità di possedere un pezzo autentico di questa incantevole regione montana. Contattaci ora per ulteriori dettagli e per pianificare una visita. Non lasciarti sfuggire la possibilità di creare il tuo ritiro perfetto in Valle del Lozen.

Contatti:

IDEAL CASA Via Garibaldi, 2

38054 Fiera di Primiero (Tn)

38054 Fiera di Primiero (Tn) (+39) 0439 762 762

(+39) 0439 762 762 info@idealcasa.tn.it

info@idealcasa.tn.it