Clero trentino, ecco gli avvicendamenti alla guida delle comunità

Posted on

Il surriscaldamento ha favorito nuove malattie dei raccolti, causando danni per un miliardo NordEst – Non solo nuovi problemi per la salute umana, ma ammontano a circa un miliardo di euro i danni alle coltivazioni Made in Italy provocati dall’invasioni di parassiti “alieni” provenienti da altri continenti che a causa dell’intensificarsi degli scambi commerciali sono arrivati in Italia dove […]