Nuova ciclopedonale tra Telve e Borgo Valsugana

Borgo Valsugana (Trento) – Il nuovo percorso ciclopedonale che collegherà gli abitati di Telve e Borgo Valsugana, lungo la Strada provinciale 110. L’intervento prevede un investimento di 800mila euro, che la Giunta provinciale ha finanziato attraverso il suo inserimento nel Dps.

Il progetto prevede la realizzazione di una pista dedicata a pedoni e biciclette, adiacente alla strada provinciale, per una lunghezza di circa 600 metri, attraverso la costruzione di un adeguato muro di sostegno con altezza che varierà da 1 a 3 metri, nel tratto più a nord in prossimità del torrente Ceggio, mentre per il tratto rimanente è prevista la sistemazione in rilievo, oltre alla posa in opera della pavimentazione stradale.

