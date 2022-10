Dramma alla stazione di Rovereto: donna 44enne muore travolta dal treno merci

E’ successo lunedì mattina verso le 9. Indagini in corso della Polizia, per ricostruire le cause

Rovereto – L’emergenza è scatta poco dopo le 9 di lunedì mattina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due mezzi, ma per la donna di 44 anni, non c’è stato nulla da fare. troppo gravi le ferite riportate. Per cause in corso di accertamento, la 44enne è stata travolta da un treno merci in corsa sul secondo binario, diretto a sud. L’incidente mortale pochi minuti dopo le 9, di lunedì mattina.

In quei momenti era in partenza il treno regionale diretto a Trento. Sgomento e impressione per i numerosi passeggeri che si trovavano in stazione quando si è verificata la tragedia. Sul posto la Polizia ferroviaria sta conducendo delle indagini per ricostruire la vicenda. Alcuni passeggeri avrebbero riferito che la donna stesse attraversando i binari. Disagi e ritardi per alcune ore sulla linea feroviaria.