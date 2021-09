Covid Trento: 4 rifugiati afghani positivi a Riva del Garda. Nessun decesso ma più ricoveri in Trentino

Sono 44 i nuovi contagi riportati oggi dal bollettino Covid-19 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che conferma l’assenza di decessi pur rilevando un incremento dei posti letto occupati in ospedale

Trento – La base di addestramento militare di proprietà dell’esercito a Riva del Garda ospita dallo scorso 25 agosto 110 cittadini afghani. La Protezione Civile trentina, tramite la Croce Rossa, sta dando supporto all’esercito per la gestione dell’ospitalità agli afghani, in attesa che il Ministero dell’Interno svolga tutte le procedure connesse all’accoglienza e disponga in merito alle future destinazioni.

In seguito all’attività di screening eseguita dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, il 30 agosto erano emerse due positività di minori, alle quali si è aggiunta un’ulteriore positività di un mediatore culturale appena arrivato in Trentino.

Dall’ultima indagine disposta dall’Azienda sanitaria, sono stati accertati 4 nuovi positivi al Covid_19, che portano il totale a 6 cittadini afghani. Sono state già messe in campo tutte le misure di quarantena previste dai protocolli e nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi test di screening a cinque giorni di distanza e poi un tampone di fine isolamento/quarantena.