Brennero, camionista russo travolto da un treno mentre attraversa i binari

Aveva parcheggiato il tir e voleva fare la spesa

NordEst – Un camionista russo ha perso la vita giovedì pomeriggio al Brennero. L’uomo, di 45 anni, aveva parcheggiato il tir e probabilmente voleva raggiungere a piedi un supermercato sulla vicina strada statale. Stava attraversando i binari della linea ferroviaria, quando è stato travolto da un treno in transito. Inutile l’intervento dei soccorsi.

La vittima, aveva parcheggiato il proprio tir sulla A22, all’altezza del Plessi museum, a poche centinaia di metri dal confine di stato e dopo aver scavalcato la rete di protezione della massicciata è stato sorpreso sui binari dal passaggio del treno, un regionale proveniente da Verona. La linea ferroviaria è stata bloccata per circa un’ora. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente.