Austria, obbligo Ffp2 nei negozi per i non vaccinati

In vista movida e grandi concerti off limits per non vaccinati

Bolzano – In Austria dal 15 settembre i non immunizzati dovranno indossare la mascherina Ffp2 in tutti i negozi, mentre i vaccinati e guariti solo nei supermercati e sui mezzi pubblici. Lo hanno annunciato il cancelliere Sebastian Kurz e il ministro alla salute Wolfgang Mueckstein.

Kurz ha rivolto un appello al senso di responsabilità dei cittadini per fare rispettare le nuove regole, che saranno controllati a campione. A Vienna l’obbligo di mascherine nei negozi è invece rimasto in vigore anche d’estate. In una seconda fase il governo ipotizza di escludere i non vaccinati dalla movida e dai grandi eventi.

In breve

Brennero, viceministra alle infrastrutture e mobilità sostenibili Teresa Bellanova presente all’arrivo del Connecting Europe Express, treno speciale allestito in occasione dell’Anno Europeo delle Ferrovie. “Qui al Brennero – ha ricordato – in particolare guardiamo al completamento della Galleria di Base e a tutte le opere e infrastrutture ferroviarie in territorio italiano che consentiranno di valorizzarne a pieno le enormi potenzialità lungo il corridoio Scandinavo – Mediterraneo e di quanto significa per la continuità territoriale e le relazioni tra nord e sud dell’Europa”.

Auto contro camion rifiuti, sette feriti a Merano. E’ di sette feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto giovedì mattina a Merano. Sulla rotonda per Labers un’autovettura si è scontrata con un camion della nettezza urbana.