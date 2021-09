Covid Trentino: settembre chiude senza decessi, 4 in rianimazione, farmacie in difficoltà per tamponi

Posted on

Dopo il parere positivo della seconda commissione del Consiglio, la Giunta provinciale ha approvato oggi i nuovi Indirizzi a Trentino Sviluppo Spa per gli interventi nel settore degli impianti sciistici, strutture considerate di interesse pubblico quando non strategiche, come è il caso ad esempio dei bacini di accumulo d’acqua, essenziali oltre che per l’innevamento programmato […]