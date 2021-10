Covid, ricoveri in aumento anche in Trentino: +4. Sciopero sanitari martedì 26 ottobre, possibili disagi

Sono 18 i nuovi contagi, nessun decesso. Aumentano i ricoveri. Vaccinazioni vicine a quota 785.000

Trento – Circa 4.500 tamponi ieri hanno individuato altri 18 casi positivi in Trentino. Lo conferma il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che informa anche dell’assenza di decessi, mentre negli ospedali il numero dei ricoverati sale nuovamente (4 i nuovi ingressi ieri) portandosi a 12, di cui 2 sempre in rianimazione. I vaccini somministrati intanto sono stati 783.820 (dato di questa mattina), comprese 359.648 seconde dosi e 11.160 terze dosi.

Fra i nuovi contagiati ci sono anche 2 ultra ottantenni, oltre che due ragazzini under 10 ed 1 in fascia 14-19 anni. Restano 6 le classi in quarantena. I test antigenici effettuati ieri sono stati 4.391, dei quali 16 sono risultati positivi. Meno di un centinaio invece (98) quelli molecolari che hanno individuato 2 casi positivi e confermato altre 8 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I guariti infine sono 14, per un totale da inizio pandemia pari a 47.328.

