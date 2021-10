Posted on

trovati decine di trofei dei quali due cacciatori non hanno saputo provare la legittima provenienza NordEst – Operazione antibracconaggio, ieri, in Val di Non dove due cacciatori delle riserve di Tassullo e di Tuenno sono stati sorpresi dagli uomini del Corpo Forestale Trentino ad abbattere illegalmente un capriolo maschio. Sono poi stati trovati in possesso […]