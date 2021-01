NordEst, continua il grande freddo: -20 gradi al lago di Calaita, -23 in Cansiglio, -25 sulla Marcesina

Proseguirà almeno fino a a domenica 17 gennaio l’ondata di gelo, che in questi giorni sta interessando tutto il NordEst

NordEst – L’anno nuovo si è aperto con neve abbondante e grande freddo. I meteorologi infatti prevedono per la notte tra giovedì e venerdì, l’arrivo di una corrente siberiana che porterà ad un ulteriore inasprimento delle temperature già polari di questi giorni.

Lago di Calaita gelato a – 20 gradi

Il centro abitato più freddo del Trentino è però San Martino di Castrozza con una minima di – 20.1 gradi. Rilevazione record anche al lago di Calaita, tra Primiero e Vanoi con un picco di freddo a -20.1 gradi.

Colonnina giù in tutte le valli e anche in città, a Trento la minima rilevata Roncafort è stata di -9.9 gradi, a Rovereto -7,3. In Valsugana a Pergine la temperatura è scesa a – 11.1, in Val di Sole -15.4 gradi a Mezzana, in Val di Fassa, a Canazei – 14.6. In Alto Adige a Lasa in val Venosta -24 gradi e a Gargazzone vicino Merano di -16 gradi.

Piana di Marcesina – 25 gradi

Temperature che scendono ben al di sotto dello zero nelle località montane anche in Veneto, raggiungendo i valori più significativi ad Asiago (-19.3), Santo Stefano di Cadore (-18.8) e Feltre (-11.5). Tra le località normalmente più fredde della regione, le minime hanno toccato -22.2 gradi in Val Visdende, a Passo Cimabanche (-21.6), in Pian Cansiglio (-23.5) e nella Piana di Marcesina (-25.2).