Primiero si mobilita per l’Ucraina: ecco come aiutare concretamente

In queste ore si moltiplicano le storie dei giovani che lasciano il Triveneto per ritornare a casa a difendere la propria terra. Dal collaboratore di un noto ristorante a Misurina, al giovane cuoco di San Martino di Castrozza, fino al 21enne Dmitr, partito da Vicenza per il fronte dopo aver partecipato alla messa con il vescovo a Monte Berico

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) –Nella Comunità di Primiero, sono almeno 80 i cittadini originari dell’Ucraina che vivono nei vari paesi, ormai da molti anni. Tutti legati alla terra di origine, che oggi richiede aiuti concreti, in un momento così drammatico di guerra e dolore. Per questo, il Comune di Primiero San Martino di Castrozza con le parrocchie e molte associazioni locali, si sta mobilitando per sostenere le famigle dei molti ucraini che da tempo vivono e lavorano in valle.

Le iniziative locali

“Non possiamo voltarci dall’altra parte – spiega Antonella Brunet, vice Sindaco di Primiero San Martino di Castrozza – , l’Ucraina ha bisogno del sostegno e la vicinanza di tutti noi. Come ha invitato a fare Papa Francesco il 2 marzo, diamo un segnale di pace e di vicinanza. Nei pressi della chiesa della Madonna Dell’Aiuto, posizioneremo ‘l’albero della Speranza’. Uniamoci tutti per appendere un pensiero o una preghiera di pace e di solidarietà.

Una candela per la pace

In serata accendiamo tutti una candela sulla finestra, facciamo sentire la vicinanza ai nostri fratelli ucraini, molti residenti anche a Primiero Facciamo un appello ai genitori e agli insegnanti, perché coinvolgano i bambini ed i ragazzi. Il centro raccolta Sarà operativo inoltre un centro di raccolta presso il centro civico di Siror da Acli Trentino in collaborazione con le nostre Parrocchie, Avulss, Caritas, ‘Tra me e terra’ e le altre associazioni locali. Il centro civico per la raccolta sarà aperto da giovedì a domenica dalle ore 13.30 alle ore 16.00. Se non abbiamo imparato dal passato, proteggiamo il nostro futuro. Insegniamo ai nostri ragazzi il valore della Pace e dell’aiuto – conclude Antonella Brunet – l’amministrazione comunale di Primiero San Martino di Castrozza dice un forte NO alla Guerra”.