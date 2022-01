Covid: in Trentino 2.372 nuovi positivi e 2 decessi. Quasi 1.400 nuovi positivi in Alto Adige

Posted on

Alcol alla guida: emergenza in tutta la Regione Trento – Nel 2019 in Trentino, con un trend in linea a quello degli anni precedenti, sono state sospese 1.737 patenti di guida, di cui 842 per guida in stato di ebbrezza, 63 per guida in condizioni alterate da assunzione di stupefacenti, 197 per superamento dei limiti […]