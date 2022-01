Madonna di Campiglio, Albergatrice positiva al Covid ma tranquilla alla reception con i clienti: denunciata

Posted on

Ottime prestazioni anche per i primierotti in gara con uno splendido terzo posto di Silvia Rigoni nella 42K e un quinto di Giancarlo Simion nella 26K. Centinaia di volontari in campo per la riuscita dell’evento Primiero (Trento) – Oltre 700 runners si sono dati battaglia sabato mattina nei due percorsi della ‘Primiero Dolomiti Marathon’, numeri […]