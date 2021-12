Covid: pellegrini veneti ad Assisi, cluster di 92 persone

Sono 450 i bambini tra i 4 e gli 11 anni che hanno ricevuto in queste ore la prima dose di vaccino anti Covid in Veneto. Il primo dato di apertura della campagna vaccinale

NordEst – Pellegrinaggio ad Assisi con brutta sorpresa al ritorno per un gruppo di trevigiani, che al rientro in Veneto si sono scoperti positivi al Covid. Un cluster di 92 soggetti, come ha accertato l’azienda sanitaria Ulss 2 di Treviso, dei quali 24 dichiaratamente contagiati, e 64 – familiari e altri contatti stretti – posti in quarantena.

Nessuno è in serio pericolo. Ma un 78enne del gruppo, ritenuto il caso ‘indice’ dell’infezione – pur avendo rinunciato poi al viaggio – è finito in terapia intensiva. Le sue condizioni sono state definite discrete dai sanitari. L’uomo era vaccinato, doveva solo ancora ricevere la terza dose. Il contagio, quasi certamente, non ha nulla a che vedere con Assisi. Il virus viaggiava già sui pullman con cui i pellegrini, compresi parroco e sindaco, erano partiti da Parè di Conegliano (Treviso).

Missione: raggiungere Assisi per installare nella Basilica di San Francesco, lo scorso 8 dicembre, un presepio artistico realizzato nella loro parrocchia. Al rientro in Veneto qualcuno ha iniziato a manifestare segnali di malessere. E’ così risultato che gran parte dei componenti la comitiva erano positivi ai tamponi per la ricerca del Coronavirus.

“Può accadere che dopo quasi due anni dall’inizio della pandemia, dopo 22 mesi che ricevi quotidianamente l’elenco delle persone positive del tuo paese, su quelle righe evidenziate in arancione leggi anche il tuo nome: Gianpietro Ghedina caso positivo”.Così il sindaco di Cortina, con un messaggio su Facebook, ha annunciato ai concittadini ampezzani di avere il Covid.

L’elezione di Miss Italia 2021, in programma domenica sera a Venezia, è stata rinviata. Nel corso dei controlli quotidiani previsti, sono purtroppo emersi due casi di contagio da Covid tra le concorrenti. L’incoronazione slitta a gennaio.

In breve

Cerva in Comune a Valdobbiadene. Curiosa ‘invasione’, di un esemplare femminile di cervo, finito all’interno degli uffici del Comune di Valdobbiadene, in provincia di Treviso. Lo ha reso noto l’amministrazione provinciale (foto). L’animale, evidentemente confuso tra le scrivanie del municipio, è stato tenuto sotto controllo; sono intervenuti la Polizia Ittico-Venatoria della Provincia di Treviso e personale del Cras, il Centro di Recupero Animali Selvatici dell’Ente. Una volta catturato, l’animale sarà poi trasportato nuovamente nel suo habitat naturale.