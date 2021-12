Covid in Trentino: ancora un decesso e 267 positivi, 22 in rianimazione. Due decessi e 396 nuovi casi in Alto Adige

La situazione aggiornata in Regione fino a venerdì 17 dicembre 2021. Vaccinazioni Covid pediatriche, prima giornata

Trento/Bolzano – Ancora 1 decesso, 267 nuovi contagi. Salgono a 22 i ricoverati in rianimazione. La lotta al virus prosegue anche in Trentino dove i dati del contagio rimangono nella media degli ultimi giorni, i ricoveri nel complesso calano ma sale il numero di chi deve ricorrere alle terapie intensive.

Il bollettino di venerdì 17 dicembre registra 267 nuovi positivi, 22 pazienti in rianimazione sul totale di 102 attualmente in ospedale. Importante però anche il numero dei guariti: oggi sono 300. E intanto, a due giorni dal nostro ingresso in zona gialla, l’appello delle autorità sanitarie a vaccinarsi si fa ancora più forte: ci avviciniamo al milione di somministrazioni, ma bisogna fare di più. Sono 84 i casi positivi al molecolare (su 1.673 test effettuati) e 183 all’antigenico (su 8.152 test effettuati). I molecolari hanno confermato anche 131 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Tra i nuovi casi ben 8 riguardano piccolissimi (meno di 2 anni) ed altri 8 bambini in fascia 3-5 anni. Ancora di più (27) i casi in fascia 6-10, e poi 11 casi in fascia 11-13 e 16 fra chi ha 14-18 anni. Ieri le classi in quarantena erano 46.

Contagi anche nelle categorie più mature: 27 nella fascia 60-69, 13 in quella 70-79 e 4 fra gli ultra ottantenni.

Negli ospedali la situazione è abbastanza stabile, in lieve miglioramento nel totale che risulta dalla differenza fra i 5 nuovi ricoveri di ieri e le 12 dimissioni effettuate. Sale come detto il numero dei pazienti in terapia intensiva come quello dei decessi che questa volta riguarda una anziana, vaccinata ma affetta da altre patologie.

Le vaccinazioni stamane hanno raggiunto quota 954.083, comprese 385.929 seconde dosi e 141.319 terze dosi. Per prenotare, l’invito – come sempre – è di accedere al CUP on line dell’Azienda sanitaria.

Il punto in Alto Adige

L’ultimo bollettino covid dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige riporta altri due decessi e 396 nuovi casi. Il numero complessivo delle vittime delle pandemia ora ammonta a 1.282.

Sono risultati positivi 179 di di 2.099 tamponi pcr e 217 di 12.499 test antigenici. Dopo la flessione di ieri si registra oggi un nuovo aumento dei ricoveri ospedalieri: 84 (+4) nei normali reparti ospedalieri e 20 (+1) in terapia intensiva. Sono stati dichiarati guariti 618 altoatesini, mentre 9460 sono in quarantena.