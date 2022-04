Il turismo trentino assume: aperte le iscrizioni agli eventi di selezione, tutte le date

In occasione dell’apertura della stagione turistica in Trentino, Agenzia del Lavoro organizza sul territorio un ciclo di eventi di reclutamento (Career day) al fine di favorire l’incontro tra persone in cerca di lavoro e operatori turistici che ricercano personale

Trento – I Career day permetteranno ai lavoratori di entrare in contatto con diverse realtà imprenditoriali e fare un primo colloquio conoscitivo direttamente con i referenti aziendali. Le aziende, dal loro canto, potranno farsi conoscere da una platea di potenziali candidati attraverso un rapporto più diretto, selezionandoli in base ai propri fabbisogni di personale ed esigenze organizzative.

Gli interessati potranno scegliere il Career day di proprio interesse sulla base dell’area territoriale e della professione. In particolare, sono ricercati profili che spaziano dalla cucina, sala bar e piani, al ricevimento.L’iniziativa si inserisce all’interno della campagna di incontro domanda e offerta di lavoro promossa da Agenzia del Lavoro – in stretta collaborazione con ASAT, Confesercenti, Confcommercio, Enti bilaterale del turismo, Cgil, Cisl e Uil – per favorire l’occupazione nella stagione turistica estiva 2022.

I Career day attualmente aperti all’iscrizione

Career day Paganella e Levico Terme – 27 aprile 2022 presso il Centro per l’impiego di Trento

presso il Centro per l’impiego di Trento Career day Fiemme, Fassa e Primiero, Tesero – 13 maggio 2022 presso il Centro di formazione professionale di Tesero

presso il Centro di formazione professionale di Tesero Career day Trento – 12 maggio 2022 presso Seac Cefor a Trento (maggiori indicazioni per l’iscrizione verranno fornite a breve sul sito di Agenzia del Lavoro e sui propri social)

(maggiori indicazioni per l’iscrizione verranno fornite a breve sul sito di Agenzia del Lavoro e sui propri social) Career day Val di Sole, Val di Non e Giudicarie – 24 maggio 2022 presso il Castel Caldes (maggiori indicazioni per l’iscrizione verranno fornite a breve sul sito di Agenzia del Lavoro e sui propri social)

Per maggiori informazioni e per iscriversi

Per iscriversi al Career day di interesse, seguire le indicazioni riportate nella pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro: www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/LAVORO-NEL-TURISMO-PARTECIPA-AI-CAREER-DAY

Per scoprire di più sulla campagna di incontro domanda e offerta per lavorare nella stagione turistica estiva, vai sul sito di Agenzia del Lavoro: www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/IL-TURISMO-ASSUME