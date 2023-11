Elicottero a Canal San Bovo: soccorsa una 69enne dopo una caduta in casa

Intervento in codice rosso mercoledì dopo le 12, per una donna caduta in casa da alcuni metri

Canal San Bovo (Trento) – Secondo le notizie fornite dalla Centrale di Trentino Emergenza, una 69enne residente nel Vanoi, è stata soccorsa mercoledì verso le 12 dai sanitari locali e successivamente, con il supporto dell’elicottero decollato da Trento. La donna sarebbe caduta in casa – da un’altezza di alcuni metri -, riportando ferite gravi e vari politraumi. Dopo le prime cure, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento in prognosi riservata.