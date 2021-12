Covid in Trentino: altri 296 contagi, al via prenotazioni vaccini per bambini. Annullati molti eventi di Capodanno

Sempre alti anche giovedì 15 dicembre, i numeri dei nuovi contagi da coronavirus in Trentino: 296. Niente festa in piazza a capodanno, a Rovereto, Campiglio e Pinzolo. A Trento intrattenimento di luci e musica, ma niente concerto. Vaccino Pfizer 5-11 anni al via domani: bugiardino, efficacia, effetti collaterali. Vaccino Johnson & Johnson, Ema: ok booster e terza dose eterologa

Trento – Da giovedì 16 dicembre, a partire dalle ore 12, aprono le prenotazioni delle vaccinazioni contro il Covid-19 dei minori nati tra il 2010 e il 2016. Come di consueto anche per questa fascia di età le prenotazioni avverranno attraverso il Cup-online. Una grande opportunità per i bambini, prima di tutto per proteggerli da gravi complicazioni della malattia e dal long Covid, per permettere loro di continuare a frequentare la scuola in presenza, le attività sportive e ricreative oltre a proteggere i loro parenti e amici. Inoltre venerdì 17 dicembre, dalle ore 16 alle ore 18, al centro vaccinale di Trento San Vincenzo si terrà un open day prime dosi per adulti.

Le somministrazioni delle prime dosi pediatriche saranno effettuate prevalentemente nella giornata di sabato, tranne a Rovereto che vaccinerà venerdì pomeriggio e Tione lunedì pomeriggio. Per la zona di Trento le vaccinazioni dei bambini saranno effettuate solamente nel Centro vaccinale di Lavis in via Giuseppe di Vittorio 24 (sede protezione civile) dalle ore 8 alle ore 20. Nei punti vaccinali saranno presenti pediatri di famiglia che hanno dato la massima collaborazione nel supportare Apss in questa campagna vaccinale.

Per le somministrazioni sarà utilizzato il vaccino Pfizer pediatrico, con un dosaggio di 1/3 rispetto a quello somministrato dai 12 anni in su, vaccino che, in base ai molti studi condotti e alla grandissima quantità di somministrazioni già eseguite senza segnalazioni di reazioni avverse importanti, è efficace e sicuro. Al momento della prenotazione della prima dose il Cup online fisserà contestualmente, a distanza di tre settimane, la data della seconda dose.

Per evitare assembramenti si richiede che i bambini siano accompagnati da un solo genitore e si raccomanda di presentarsi all’appuntamento puntuali, non più di cinque minuti prima. Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali si consiglia, di portare con sé la tessera sanitaria del minore, il modulo per il consenso alla vaccinazione già compilato e la scheda anamnestica che si consiglia di stampare fronte-retro (scaricabili dal sito Apss https://bit.ly/3aUwBCX). È consigliato far indossare una maglietta a manica corta per facilitare la somministrazione.

Per quanto riguarda le somministrazioni delle prime dosi per adulti venerdì 17 dicembre il centro vaccinale di Trento San Vincenzo sarà aperto ad accesso libero dalle ore 16 alle ore 18. L’accesso senza prenotazione sarà possibile solo nella fascia oraria indicata, per non creare disagi a chi ha già un appuntamento fissato negli altri momenti della giornata. L’open day adulti è dedicato a chi ancora non ha iniziato il ciclo vaccinale; chi ha già fatto la prima dose dovrà rispettare l’appuntamento della seconda, secondo gli intervalli di tempo previsti dal tipo di vaccino. Chi farà la prima dose di vaccino senza appuntamento dovrà poi prenotare in autonomia la seconda somministrazione al Cup online.

Il bollettino covid

I molecolari hanno anche confermato 231 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Ed è sempre monitorato con attenzione l’andamento dei ricoveri ospedalieri che oggi diminuisce leggermente per effetto del numero di dimissioni (14 ieri) che hanno superato i nuovi ingressi (9 gli ultimi ricoveri): i pazienti covid attualmente in ospedale sono quindi 115, di cui 19 in rianimazione.

Fortunatamente nessun decesso nemmeno oggi e la maggior parte dei nuovi contagiati non presenta sintomi o accusa sintomatologia lieve. Il virus come noto colpisce qualsiasi fascia di età: oggi ad esempio troviamo 27 casi fra over 60, 12 fra 70 e 79 anni e 6 fra ultra ottantenni; ma ci sono anche 9 piccolissimi di nemmeno 2 anni ed una settantina di bambini o ragazzi nelle fasce tra i 3 ed i 18 anni.

Le vaccinazioni, a favore delle quali le autorità sanitarie continuano a rivolgere forti appelli alla popolazione, intanto sono arrivate a quota 946.397, cifra che comprende 385.056 seconde dosi e 134.912 terze dosi.

Ultimo dato è quello dei guariti: 188 nel bollettino di oggi, per un totale da inizio pandemia pari a 50.856.

I controlli della polizia locale

La polizia locale della Valle del Chiese, durante i consueti controlli stradali, ha multato i dipendenti di una ditta artigiana perché senza il Green pass.

Inoltre all’autista extracomunitario residente in Italia da più di un anno è stata ritirata la patente di guida straniera perché doveva dotarsi di patente italiana per condurre il veicolo aziendale. Il datore di lavoro sarà sanzionato per aver omesso le verifiche nei confronti dei dipendenti ed inoltre dovrà dimostrare la regolarità del rapporto di dipendenza dei lavoratori con l’impresa. La Polizia locale del Chiese da novembre ad oggi ha trovato irregolari 14 lavoratori e 7 aziende.

