Che spettacolo “Knödelfest” Festa del Canederlo 2022, pienone a Imèr: nuova Miss Rina Elezi con Mister Christan Orsingher

C’era grande attesa a Imèr nel Primiero (Trento) per il ritorno della Festa del Canederlo 2022. Gli appuntamenti proseguono fino a domenica 4 settembre con divertimento per tutti

di MariaCristina Bettega

Imèr (Trento) – La XIV^ edizione della Knödelfest di Imèr ha aperto con il botto: 3.000 posti a sedere tutti esauriti già da sabato 3 settembre a mezzogiorno. In serata la tradizionale sfilata e l’elezione della nuova Miss Canederlo Rina Elezi con Mister Christan Orsingher.

Soddisfazione da parte del comitato organizzatore Gari e dell’Amministrazione comunale, che ha sostenuto l’evento e il suo ritorno dopo lo stop dovuto alla pandemia. Colori e sapori, musica ed eventi, hanno riempito di gioia via Nazionale ad Imèr, che per l’occasione si è trasformata in una lunga tavolata di amici in festa. Grande afflusso nella serata di sabato e per l’intera giornata di domenica, è atteso il tutto esaurito con un grande finale per tutti i palati, accompagnato da attrazioni per adulti e piccini.

