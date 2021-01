Covid: in Trentino 7 decessi e 36 persone in rianimazione. In Alto Adige 8 vittime, da domenica nuove chiusure

Sono 7 i decessi registrati dal bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino, che indica anche oltre 150 nuovi positivi, mentre i tamponi molecolari eseguiti da inizio emergenza superano ormai il mezzo milione

Trento/Bolzano – Nel dettaglio, i nuovi casi positivi al tampone molecolare sono 50, mentre quelli all’antigenico 107. Sono state poi confermate dai test molecolari 114 casi risultati positivi nei giorni scorsi al tampone rapido.

Dei positivi di martedì, 73 sono asintomatici mentre i pauci sintomatici sono un’altra settantina (71): tutti vengono seguiti a domicilio. Si registrano 21 casi nuovi fra bambini e ragazzi in età scolare (ieri le classi in quarantena erano 21): 2 di questi hanno meno di 2 anni ed altri 4 hanno un’età compresa fra i 3 ed i 5 anni.

Gli ultra settantenni neo contagiati invece sono 27. Negli ospedali torna ad essere perfettamente bilanciato il rapporto fra dimissioni e nuovi ricoveri: ieri le prime sono state 15 ed è analoga la cifra relativa ai nuovi ingressi. La situazione pertanto vede attualmente 252 pazienti covid, di cui 36 in rianimazione. In ospedale sono inoltre avvenuti 4 dei 7 decessi riportati oggi: si tratta di 5 uomini e di 2 donne, di età compresa fra i 72 ed i 91 anni.

Come anticipato, con i 1.899 analizzati ieri (1.332 da Apss e 567 dalla Fem) il numero totale dei tamponi molecolari da inizio pandemia sale a 500.740. All’Azienda sanitaria ieri sono stati notificati inoltre altri 1.148 test rapidi antigenici. Nel frattempo i vaccini superano le 16.000 unità: stamani risultavano 16.394 le dosi somministrate di cui 4.250 riservate ad ospiti di residenze per anziani. Nel totale dei vaccini rientrano anche 3.004 cosiddette seconde dosi (per il richiamo). Continua a crescere nel frattempo il numero delle guarigioni: con i nuovi 197 casi riportati nel rapporto odierno, il totale sale a 23.181.

Ancora 8 vittime in Alto Adige. A livello provinciale fino al 26 gennaio sono stati effettuati in totale 411.162 tamponi su 175.974 persone.

Bar e ristoranti chiusi a Bolzano

In Alto Adige, per Roma zona rossa e per Bruxelles a rischio rosso scuro, da domenica chiuderanno bar e ristoranti. Lo ha annunciato il governatore Arno Kompatscher, che giovedì firmerà un’ordinanza.

“Siamo convinti che la nostra strategia di effettuare molti test, ben oltre la media nazionale e internazionale, sia la strada giusta, anche se questo ci penalizza nelle classificazioni”, ha aggiunto Kompatscher. “Sarebbe infatti giusto – ha proseguito – non solo contare i positivi, ma anche i test effettuati su 100.000 abitanti”.

Il governatore Arno Kompatscher ha rivolto agli altoatesini una “raccomandazione forte” a indossare le mascherine Ffp2 in contesti a rischio, come per esempio i mezzi pubblici. I servizi alla persona restano aperti. L’ordinanza resterà in vigore per due settimane.

Il presidente ha giustificato il cambio di rotta sulla via altoatesina, con il rischio di ricorsi e di ricadute negative sull’economia altoatesina, ovvero l’ipotesi di essere esclusi da eventuali ristori. “La nostra strategia di testare – ha ribadito Kompatscher – è giusta, perché ci ha permesso di tenere aperte le scuole e le attività economiche”, con una situazione piuttosto stabile negli ospedali.

L’assessore Philipp Achammer ha annunciato test a tappeto su 25.000 studenti delle superiori in Alto Adige che attualmente rappresentano la maggioranza di casi nelle scuole. Achammer ha annunciato anche nuove misure della Provincia di Bolzano a sostegno delle imprese colpite dalla crisi.

In breve

Droga e schiamazzi nell’appartamento a Bolzano. Una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Bolzano è intervenuta nei pressi di piazza Matteotti, poiché alcuni vicini avevano segnalato urla e schiamazzi provenienti da un appartamento. Gli agenti nell’appartamento hanno trovato tre persone, visibilmente alterate dall’uso di cannabinoidi, intente a cercare di nascondere, vanamente, le tracce della loro attività. A quel punto è scattata la perquisizione, svolta anche con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza. L’attività ha portato al rinvenimento e sequestro di ben 531 grammi di marijuana, occultata in una borsa da donna. Oltre alla droga, sono stati sequestrati 2.500 Euro, provento dell’illecito commercio ed un bilancino di precisione, utilizzato per il confezionamento delle dosi da smerciare.

La Polizia Locale delle Giudicarie ha accertato diverse violazioni commesse dal titolare di un bar a Tione di Trento, nel corso dei controlli per il rispetto delle prescrizioni anti-Covid. In particolare il gestore, pur essendo addetto alla somministrazione di bevande, sprovvisto di mascherina, avrebbe improvvisato con 4 clienti, anch’essi privi di dispositivi di protezione, un balletto sulla pedana del retrobanco destinato al personale. Nel ballo erano coinvolti altri clienti situati a distanza minima ed anch’essi senza mascherine. I verbali di accertamento sono stati trasmessi al Commissario del Governo che deciderà sulla chiusura da 5 a 30 giorni dell’esercizio. La presenza di estranei all’attività nello spazio destinato alla mescita è stata segnalata anche all’Azienda Sanitaria.