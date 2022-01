Covid in Trentino: 2 decessi e 1.648 contagi, respinti ricorsi sanitari no vax. In Alto Adige altre 4 vittime

La situazione aggiornata in Regione fino a sabato 29 gennaio

Trento/Bolzano – Il bollettino di sabato 29 gennaio, sulla situazione Covid-19 in Trentino registra purtroppo due nuovi decessi. Si tratta di due uomini, un ottantenne e un over 50, entrambi con altre patologie, vaccinati, deceduti in ospedale. I nuovi casi positivi sono 1.648, 69 rilevati dal molecolare (su 554 test effettuati) e 1.579 dall’antigenico (su 10.565 test effettuati). I molecolari poi confermano 34 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La situazione ospedaliera vede 165 pazienti attualmente ricoverati, di cui 24 in rianimazione (uno in meno rispetto al precedente bollettino). Nella giornata di ieri sono stati registrati 20 nuovi ricoveri a fronte di 16 dimissioni. Prosegue il calo delle classi con sospensione dell’attività didattica in presenza: ieri erano 328, rispetto alle 467 di giovedì scorso.

Questi i nuovi contagi ripartiti per fascia di età:

66 tra 0-2 anni

94 tra 3-5 anni

163 tra 6-10 anni

82 tra 11-13 anni

106 tra 14-18 anni

441 tra 19-39 anni

481 tra 40-59 anni

102 tra 60-69 anni

64 tra 70-79 anni

49 di 80 e più anni.

I vaccini somministrati hanno raggiunto quota 1.123.880, di cui 409.410 seconde dosi e 268.005 terze dosi. I guariti sono 2.881, per un totale di 97.314 da inizio pandemia.

Respinti i ricorsi no vax

Sono stati respinti intanto, dai tribunali di Trento e Rovereto i ricorsi di due dipendenti dell’Azienda sanitaria di Trento – non vaccinati – che chiedevano l’annullamento della sospensione dal lavoro disposto nei loro confronti.

Si tratta di un’ostetrica e di un operatore socio sanitario che avevano presentato ricorso l’autunno scorso, ma le loro istanze sono state rigettate, con la condanna al pagamento anche delle spese processuali. La notizia è emersa solo in questi giorni, assieme alla presentazione di un terzo ricorso, di un’operatrice sanitaria di Trento, il cui caso è ora all’attenzione del giudice del lavoro. In questo periodo si sta valutando inoltre la situazione dei dipendenti della sanità “no vax” che dopo la guarigione dal Covid chiedono di tornare al lavoro.

Il punto a Bolzano

Si registrano ancora quattro decessi per Covid-19 in Alto Adige. Si tratta di due persone in età compresa tra i 70 e i 79 anni e due tra gli 80 e gli 89 anni. Il totale delle persone decedute dall’inizio della pandemia sale così a 1.353. Lo riporta il bollettino giornaliero dell’Azienda sanitaria. Il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore è pari a 2.018, di cui 141 individuati mediante tamponi pcr (su 799 test effettuati) e 1.877 mediante i test antigenici (su 13.523 test effettuati). Le persone in isolamento domiciliare in Alto Adige sono 33.380. Si registrano 3.005 nuove guarigioni.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 104, mentre undici sono in terapia intensiva. N elle strutture private convenzionate (postacuti) sono ricoverate 77 persone (il dato è però aggiornato al 24 gennaio scorso), mentre in 61 si trovano in isolamento nelle strutture di Colle Isarco.