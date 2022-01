E’ online il sito sulla nuova Tv digitale in Trentino: da febbraio il cambio

Il cambio delle frequenze inizierà a febbraio con alcuni Comuni di confine e poi interesserà, gradualmente e per aree omogenee, il resto della provincia

Trento – La nuova TV digitale arriva in Trentino. È online da oggi www.trentinoinrete.it/TVdigitale, sito dedicato agli utenti trentini in cui trovare le date, le aree interessate e gli aggiornamenti in tempo reale del cambio di frequenze (refarming).

Secondo il programma deciso dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) si parte il 4 ed 8 febbraio con i Comuni di Bondone e Vermiglio, il 14 con l’alta val di Non e parte della val di Sole, e poi, dal 15 al 23 febbraio, tutto il resto del Trentino. Fino ad oggi, il refarming delle frequenze ha interessato la Sardegna, Valle d’Aosta e parte del Piemonte e della Lombardia.

A 14 anni di distanza dal primo switch off – il 2009 segnò la fine della tv analogica a favore del segnale digitale -, la televisione digitale si appresta nel 2022 ad un nuovo cambiamento, l’avvento definitivo dell’alta definizione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha fissato dal 15 al 23 febbraio 2022 la ridistribuzione in Trentino delle frequenze tra le emittente televisive. Per ragioni di armonizzazione con le Regioni e Province limitrofe, il calendario sarà anticipato in alcune aree: 4 febbraio nel Comune di Bondone, in valle del Chiese al confine con la Lombardia; 8 febbraio nel comune di Vermiglio (alta val di Sole sempre al confine con la Lombardia) e il giorno 14 febbraio in l’alta val di Non e parte della val di Sole, in contemporanea con alcune zone dell’Alto Adige.

Il nuovo sito per gli utenti trentini

In Trentino, il sito di riferimento è www.trentinoinrete.it/TVdigitale, realizzato dalla società di sistema Trentino Digitale. Nella sezione dedicata alla TV digitale di Trentino in rete, si trovano le schede delle 10 date che segneranno la riassegnazione delle frequenze. Ogni scheda riporta i Comuni interessati, la mappa con la copertura televisiva, le principali informazioni e alcuni consigli utili. In apertura di pagina, il sito propone il contatore dei Comuni che a febbraio saranno interessati dal refarming delle frequenze.

Sul lato destro della pagina TV digitale, i cittadini possono visionare i tutorial video e trovare i numeri da chiamare in caso di supporto.

La redistribuzione delle frequenze tra le emittenti radiotelevisive comporterà per i cittadini trentini la risintonizzazione dei canali che dovrà avvenire, per ogni singola area geografica e i Comuni interessati, il giorno stesso dell’intervento (tardo pomeriggio o sera).

Per quasi tutte le Tv la procedura di risintonizzazione avviene automaticamente. Se invece la televisione non supporta la funzionalità di automatica, bisognerà risintonizzare manualmente i canali.

A livello nazionale, il sito di riferimento è quello del ministero dello Sviluppo economico (Mise): https://nuovatvdigitale.mise.gov.it.

Le altre date della TV digitale

L’8 marzo 2022 verrà adottato su tutto il territorio nazionale il nuovo codice di trasmissione dei contenuti MPEG-4, cioè l’adozione dell’alta definizione, pur mantenendo lo standard DVB-T attuale.

Anche in questo caso è consigliabile la risintonizzazione dei canali.

Dal 1 gennaio 2023, la televisione italiana adotterà in via definitiva lo standard DVB-T2. Tutti i canali nazionali trasmessi con codec video Mpeg-2 dovranno essere spenti entro la fine del 2022, e chi non possiede un TV o decoder compatibile non potrà più vederli.

Per favorire l’adozione dei nuovi standard televisivi e l’adeguamento degli apparecchi più obsoleti, il Mise ha previsto due contributi statali: il Bonus TV – Decoder e il Bonus Rottamazione TV .

In breve