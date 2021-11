Covid in Trentino: 177 nuovi contagi, altri 5 pazienti in ospedale. In Alto Adige altri due decessi e 547 nuovi positivi

La situazione covid in Regione

Trento/Bolzano – Oltre 11.000 tamponi analizzati ieri hanno portato all’individuazione di altri 177 casi positivi al coronavirus in Trentino. Lieve incremento anche sul fronte delle ospedalizzazioni dopo che ieri, a fronte di 4 dimissioni, sono stati accolti in reparto altri 5 pazienti: in totale sono 52, di cui 6 in rianimazione. Dall’altra parte troviamo anche un nutrito numero di nuove guarigioni: 94 quelle riportate oggi dal bollettino, per un totale di 48.682 dall’inizio della pandemia.

Nel dettaglio, i casi positivi al molecolare (835 i test effettuati ieri) sono 81. Sempre numerosi i test rapidi che ieri sono stati 10.365 dei quali 96 sono risultati positivi. Da aggiungere infine che i molecolari hanno confermato anche 105 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Nessun decesso da registrare fortunatamente, ed anche la quasi totalità dei nuovi casi è classificata fra gli asintomatici o pauci sintomatici. Salgono a 18 le classi in quarantena. Le vaccinazioni stamattina sono arrivate a quota 827.879, cifra che comprende 374.878 seconde dosi e 34.668 terze dosi.

Il punto a Bolzano

C’è purtroppo la notizia della morte di altre due persone nel bollettino di oggi, 25 novembre, dell’Azienda sanitaria altoatesina. Che informa anche che a fronte di ulteriori 3.131 tamponi PCR si sono registrati 547 nuovi casi positivi.

La classe di età più “rappresentata” è quella dei 40enni con 91 casi che rappresentano il 17% di quelli totali. Resta sostanzialmente inalterato il quadro dei ricoveri di positivi al Covid