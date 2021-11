Covid, altri 3 decessi in Alto Adige e quasi 400 i nuovi positivi

Posted on

Nessun applauso alla fine della proiezione anticipata per i giornalisti Venezia – Un’accoglienza alquanto glaciale, un po’ come l’ambientazione della pellicola, è stata tributata, nella proiezione in anteprima per giornalisti e critici accreditati alla Mostra del Cinema di Venezia, al film ‘Everest’, che questa sera apre fuori concorso la 72esima edizione del festival veneziano. Complice […]