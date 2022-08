Tragedia in un’azienda di Cles: Ilario Valentini muore schiacciato da un telaio di ferro

La vittima di 74 anni, è il titolare dell’omonima azienda che produce teleferiche e funicolari in Val di Non

Cles (Trento) – E’ stato travolto dal telaio in ferro al quale stava lavorando, un grosso manufatto di 2 metri per 5 che improvvisamente si è ribaltato addosso a Ilario Valentini e al suo collaboratore, un tirocinante di 17 anni che è riuscito a salvarsi grazie alla sua prontezza di riflessi.

Nonostante sia rimasto schiacciato, il giovane, è riuscito comunque a liberarsi e a trascinarsi all’esterno del capannone, chiamando i soccorsi. Purtroppo per Ilario Valentini, titolare dell’azienda che produce teleferiche e funicolari in Val di Non, non c’è stato nulla da fare.

Immediato l’intervento dei sanitari con il supporto dei vigili del fuoco di Cles per spostare la pesante intelaiatura in ferro. Sul luogo dell’incidente inoltre i carabinieri di zona, gli ispettori dell’Uopsal e della polizia locale per i rilievi di legge. Il ragazzo ferito agli arti inferiori è stato trasportato in elicottero al Santa Chiara di Trento, ma non sarebbe in pericolo di vita.