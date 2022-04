Elisoccorso a passo Cereda, giovane colto da malore: non è grave

Elicottero mobilitato a Primiero nel pomeriggio di mercoledì 27 aprile

Primiero (Trento) – Elisoccorso in azione verso le 14.30 di mercoledì a passo Cereda nel Primiero, per un giovane colto da malore in una azienda agricola della zona. Fortunatamente le condizioni del paziente non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per i primi soccorsi, i volontari del 118 e l’equipe medica arrivata in volo da Trento con l’elicottero, che ha poi trasferito il ventenne – in condizioni stazionarie – all’ospedale Santa Chiara di Trento.