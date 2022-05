Il popolo di Vasco infiamma il Trentino: “Finalmente” (VIDEO)

Trento – Un mare di persone con la voglia di festeggiare la ripresa dei grandi spettacoli dal vivo. Un’anteprima nazionale, una prima volta storica per il Trentino, anche se Vasco Rossi era giaà stato altre volte in concerto a Bolzano e a fine anni ’80 anche a Primiero, in occasione del Festivalbar.

L’apertura del concerto di Trento

Il concerto inizia alle 21.30 con un po’ di ritardo e qualche fischio, per attendere le molte persone in fila all’esterno dela Music Arena. Luci d’effetto e immagini d’altri tempi, hanno emozionato il pubblico presente.

Dopo oltre due ore di successi di oggi e di ieri, il concerto si è concluso in tarda serata, senza particolari problemi a da segnalare. La situazione è stata attentamente seguita dalla sala operativa della Protezione civile che ha coordinato in tempo reale il dispositivo di sicurezza.

“Una fase delicata – ha ricordato venerdì in tarsa serata il questore Alberto Francini – si monitora metro per metro per fare in modo che tutto avvenga senza problemi, anche nella fase in centro città”. Non c’è stato alcun problema fino alla tarda serata di venerdì”.

