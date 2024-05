Schianto in moto nella notte a Rovereto, muore un giovane vigile del fuoco

Posted on

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio, sono scattati i 45 giorni di tempo per le Università e gli enti pubblici per prendere parte al bando dedicato ai progetti di ricerca per l’agricoltura biologica NordEst – Lo stanziamento complessivo a disposizione è pari a 4,2 milioni di euro e prevede una copertura fino […]