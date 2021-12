Aumenta il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva che sono 22 (uno in più rispetto ad ieri), ma diminuiscono sensibilmente quelli assistiti nei normali reparti ospedalieri – sono 86, undici in meno – e nelle strutture private convenzionate (65 pazienti, sei in meno. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 10.040 (188 in più) mentre quelle dichiarate guarite sono 421 per un totale di 89.020.