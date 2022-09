Vanoi, escavatore ragno si ribalta su un pendio a Ronco: un ferito

Tentativo di intervento dell’elisoccorso da Trento, ostacolato dal maltempo, come conferma la centrale di Trentino emergenza. Il ferito è stato trasferito all’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre in ambulanza, ma non sarebbe in pericolo

Valle del Vanoi (Trento) – Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di giovedì a Ronco, su un pendio, lungo la sp 79 del Brocon, dove da mesi sono in corso lavori di sistemazione del tratto stradale. Verso le 16 del pomeriggio, un uomo di 38 anni è rimasto ferito, mentre operava con l’escavatore, per cause da accertare.

Immediate sono scattate le operazioni di soccorso, con i vigili del fuoco di Canal San Bovo e i sanitari del 118. L’elisoccorso decollato da Trento, non è riuscito ad arrivare in valle a causa del maltempo. Il ferito è stato così trasferito in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale di Feltre.

Attualmente, la strada sp79 del Brocon è chiusa per lavori di manutenzione.

L’operaio impegnato nel cantiere per il disgaggio della parete rocciosa è rimasto ferito per il ribaltamento della piattaforma ragno sulla quale si trovava. Dopo le prime verifiche della locale stazione dei Carabinieri, nella giornata di venerdì, si terrà anche il sopralluogo dei tecnici dell’Uopsal, per ricostruire quanto accaduto.