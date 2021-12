Covid: in Trentino 120 ricoverati, 295 nuovi contagi ma nessun decesso

Le vaccinazioni intanto sono arrivate a quota 942.898

Trento – Sono 295 i nuovi contagi in Trentino, 76 sono risultati positivi al molecolare (su 1.050 test effettuati) mentre 219 nuovi casi emergono da un ricorso, nuovamente massiccio, dei tamponi rapidi: 12.075 quelli effettuati nella giornata di ieri.

Ma non è solo questo il numero a colpire dal rapporto odierno: c’è anche quello relativo ai ricoveri in ospedale che ad oggi sono 120, con 18 persone in rianimazione. Ieri infatti sono stati effettuati 18 nuovi ricoveri, a fronte di sole 6 dimissioni. Fortunatamente non si sono registrati nuovi decessi, ma 13 dei nuovi contagiati sono ricoverati in media intensità. Le vaccinazioni intanto sono arrivate a quota 942.898, cifra che comprende 384.659 seconde dosi e 132.139 terze dosi.