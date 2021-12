Bilancio, relazione introduttiva in aula del presidente Fugatti: da martedì al via il confronto

Il bilancio arriva in aula

Trento – “Pur in una situazione difficile, la manovra finanziaria che ci apprestiamo a discutere è una manovra espansiva,”. Lo ha affermato poco fa il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in Consiglio provinciale a Trento dove è iniziata – con la lettura della sua relazione introduttiva – la settimana in cui l’Aula discuterà la manovra finanziaria 2022-24.

“Questa manovra – ha spiegato Fugatti – consente di finanziare i diversi centri di spesa dell’Amministrazione qualificando gli interventi, di attivare risorse per investire in infrastrutture pubbliche e incentivi all’economia per accompagnarne i processi di investimento, che lascia sostanzialmente inalterata la pressione fiscale a carico di cittadini ed imprese, che in una parola solidifica un percorso finalizzato a consolidare la qualità del benessere collettivo di questa provincia ed il livello di coesione sociale che abbiamo raggiunto nel tempo”.