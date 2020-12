Covid, altri 9 morti in Trentino e 447 nuovi positivi. In Alto Adige 8 decessi e 31 persone in rianimazione

La situazione aggiornata

Trento/Bolzano – Altri 9 morti in Trentino, età media 86 anni, con un totale di decessi da inizio pandemia che tocca la terribile cifra di 809 (oltre 50 solo dall’inizio della settimana).

Se i ricoveri sono tendenzialmente in diminuzione in Italia, in Trentino il calo ancora non si è manifestato: 479 i pazienti che hanno bisogno di cure ospedaliere, 48 dei quali in terapia intensiva, livello stabile ma con due nuovi ingressi. 40 nuovi ricoveri in 24 ore. 35 dimessi. I nuovi positivi sono 447.

A Bolzano test a persone che vivono per strada

Alto Adige inizia fase 2 dello screening di massa. Fino a giovedì, sono 8 i decessi in Alto Adige e 244 i nuovi casi positivi al Covid individuati dai laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore su 1.974 tamponi molecolari. Sono stati effettuati anche 2.039 test antigenici, con 132 positivi.

Attualmente sono 239 le persone ricoverate in ospedale, altre 31 sono in terapia intensiva. I decessi complessivi (incluse le case di riposo) salgono quindi a 612. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.159.

In breve

Covid-19: confermata la riapertura delle scuole il 7 gennaio

“Lineabianca” riparte dal Trentino

Bilancio e sviluppo, il confronto con i sindacati

37 laghi e 23 fiumi europei monitorati con tecnologie ultramoderne

MobyGIS vince la sfida della blue economy lanciata dall’Agenzia spaziale europea