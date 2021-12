Covid, in Alto Adige una nuova vittima e 495 contagi

Posted on

Domenica tra la neve per il deputato del M5s Riccardo Fraccaro, che si è recato in Val di Sella per incontrare due personaggi simbolo della montagna: Fausto De Stefani, il noto alpinista, e lo scrittore Mauro Corona. Intanto lunedì arriva in Valsugana il governtaore veneto Luca Zaia per sostenere la candidatura di Maurizio Fugatti. Crollano i […]