Monte Tonale, Omar Lorusso 44 anni cade e muore in quota

Mercoledì mattina intorno alle 9.30 gli uomini del Soccorso alpino dell’area operativa Trentino occidentale hanno rinvenuto, purtroppo senza vita, il turista italiano di 44 anni, nato a Bologna, ma residente in Irlanda, disperso da martedì sera sul Monte Tonale orientale, mentre si trovava in vacanza a Vermiglio con la famiglia

Trento – A dare l’allarme martedì sera al Numero unico di emergenza è stata la moglie non vedendo rientrare il marito, partito a piedi e da solo la mattina per un’escursione in quota. Subito, nonostante il buio, sono scattate le ricerche che si sono protratte fino a mezzanotte, per poi riprendere questa mattina alle prime luci dell’alba.

Il corpo dello sfortunato turista, Omar Lorusso, è stato individuato tramite l’elicottero di Trentino emergenza in Val Selin, a quota 2300 metri, circa 250 metri sotto il sentiero n. 137 che il turista ha percorso, fino al momento dell’incidente, rientrando dal giro che parte dal Tonale per Forte Zaccarana e località Biolca. Non si esclude che il turista possa essere scivolato a causa dell’erba ghiacciata presente in quota, ma neanche che la caduta possa essere stata causata da un malore.

In breve

Luigi Tovazzi, 73 anni, è morto martedì nel primo pomeriggio nella sua casa di via Venezia a Volano. E’ caduto sulle scale di casa. Dai primi rilievi la caduta sarebbe da attribuirsi ad un malore.